Mulher é presa por injúria racial após discussão em bar

A proprietária do bar confirmou ter testemunhado as ofensas proferidas, porém, a agressora negou ter cometido o crime, alegando ter usado apenas o termo “mentirosa”

Uma mulher de 29 anos foi detida sob acusação de cometer injúria racial contra outra mulher, de 34 anos, durante uma discussão ocorrida em um bar localizado na Avenida Presidente Kennedy, na Vila Caiçara, litoral de São Paulo.

Após ser acionada, a Polícia Militar enviou uma equipe para o estabelecimento comercial em questão. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela vítima que, durante a discussão, a acusada a insultou com termos como “preta nojenta e mentirosa”.

As mulheres envolvidas foram conduzidas pela equipe policial até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande. Durante o interrogatório, a acusada confessou ter proferido as palavras “preta mentirosa”. Com base nos depoimentos e evidências apresentadas, o delegado de plantão confirmou a ocorrência do crime e decidiu autuar a mulher de 29 anos em flagrante.