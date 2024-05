Mulher é presa após trancar companheiro no quarto e incendiar residência em MT

Uma mulher de 22 anos foi detida sob suspeita de assassinar o companheiro, identificado como Deivison José da Silva, de 33 anos, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, na terça-feira (7). De acordo com informações da Polícia Militar, ela é acusada de ter incendiado a residência com a vítima trancada em um dos quartos.

A PM foi chamada para auxiliar o Corpo de Bombeiros no Bairro Nossa Senhora da Guia e, ao chegar ao local, foi informada sobre a presença de um corpo carbonizado em um dos cômodos. Uma testemunha relatou aos militares que acionou as autoridades após avistar uma mulher fugindo da casa, que já estava em chamas.

Após ser localizada, a mulher confessou aos policiais que ateou fogo ao colchão do casal ao perceber que o companheiro estava desacordado. Ela admitiu também ter trancado o quarto, deixando a chave do lado de fora, antes de fugir da residência quando as chamas se espalharam.

A suspeita foi detida e levada para a Central de Flagrantes de Várzea Grande. A Polícia Civil foi chamada para dar continuidade às investigações do caso.