Israel reabre passagem de Kerem Shalom para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Os militares israelenses disseram nesta quarta-feira, 8, que reabriram a passagem de Kerem Shalom para Gaza, um terminal importante para a entrada de ajuda humanitária fechado no fim de semana depois que um ataque com foguetes do Hamas matou quatro soldados israelenses nas proximidades.

Uma brigada de tanques israelense tomou a vizinha passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, na terça-feira cedo, e ela permaneceu fechada, mas essa incursão limitada não parece ser o início da invasão em grande escala da cidade sulista lotada que Israel prometeu repetidamente.

A operação iminente ameaça aumentar a distância entre Israel e seu principal apoiador, os Estados Unidos, que dizem estar preocupados com o destino de cerca de 1,3 milhão de palestinos amontoados em Rafah, a maioria dos quais fugiu dos combates em outros lugares. Israel afirma que Rafah é o último reduto do Hamas e que uma ofensiva mais ampla é necessária para desmantelar as capacidades militares e de governo do grupo.

Os EUA suspenderam um carregamento de bombas para Israel na semana passada devido a preocupações de que Israel estivesse se aproximando de uma decisão sobre o lançamento de um ataque em grande escala a Rafah, disse um alto funcionário do governo Biden na terça-feira.

Enquanto isso, os EUA, o Egito e o Qatar estão intensificando os esforços para fechar as lacunas de um possível acordo para um cessar-fogo pelo menos temporário e a libertação de alguns dos inúmeros reféns israelenses ainda em poder do Hamas. Israel vinculou a ameaça de operação em Rafah ao destino dessas negociações.

A passagem de Rafah tem sido um canal vital para a ajuda humanitária desde o início da guerra e é o único lugar por onde as pessoas podem entrar e sair. Israel agora controla todas as passagens de fronteira de Gaza pela primeira vez desde que retirou as tropas e os colonos do território há quase duas décadas, embora tenha mantido um bloqueio com a cooperação do Egito durante a maior parte desse tempo.

Os jornalistas da Associated Press ouviram explosões esporádicas e tiros na área da passagem de Rafah durante a noite, incluindo duas grandes explosões na quarta-feira. Os militares israelenses relataram seis lançamentos de Rafah em direção à passagem de Kerem Shalom na terça-feira.

Enquanto isso, o Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 46 pacientes e feridos que estavam programados para sair na terça-feira para receber tratamento médico ficaram retidos.

As agências da ONU e os grupos de ajuda humanitária aumentaram a assistência humanitária nas últimas semanas, já que Israel suspendeu algumas restrições e abriu mais uma passagem no norte, sob pressão dos Estados Unidos, seu aliado mais próximo. Mas os trabalhadores humanitários dizem que o fechamento de Rafah, que é a única porta de entrada de combustível para caminhões e geradores, pode ter graves repercussões.

A ONU diz que o norte de Gaza já está em um estado de “fome total”.

