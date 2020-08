Mulher é presa após tentar entrar em presídio com drogas escondidas em rodo

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 29 anos, foi presa ao tentar entrar em um presídio com meio quilo de maconha e crack escondidas em um rodo. A informação foi passada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) e, de acordo com a instituição prisional, a droga seria destinada para o companheiro da mulher que está preso por tráfico de drogas.

A mulher foi flagrada com o material ilícito durante uma revista, realizada em alimentos e produtos de higiene deixados por familiares e amigos para serem repassados aos detentos do local. Nesse momento, os agentes encontraram os entorpecentes no rodo. O caso ocorreu em um presídio do município de Buriti Alegre-GO.

A suspeita foi presa na quarta-feira (19), após ter voltado para casa. Na casa onde ela foi detida, os agentes encontraram outras substâncias e duas balanças de precisão.

Um procedimento administrativo foi aberto pela direção do presídio para que sanções disciplinares sejam aplicadas ao custodiado a quem a droga seria destinada, conforme determina a Lei de Execução Penal.

