Mulher é presa após matar companheiro a facadas

A mulher alegou à Polícia Civil que teria esfaqueado o companheiro em um ato de autodefesa

Uma mulher de 42 anos foi detida sob suspeita de ter matado o companheiro com golpes de faca na noite do último sábado (6), em sua residência no bairro Jardim Paulistano, em Campina Grande. A vítima, um homem de 27 anos que atuava como motorista de transporte por aplicativo, não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada de domingo (7).

Inicialmente, a suspeita alegou à Polícia Civil que teria esfaqueado o companheiro em um ato de autodefesa durante uma tentativa de assalto. Contudo, conforme novas informações obtidas pelas autoridades, a mulher confessou em um segundo relato que o crime ocorreu após uma briga motivada por ciúmes, resultando em agressões mútuas.

O homem ferido foi prontamente socorrido e encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, mas lamentavelmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.