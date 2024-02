Mulher é presa após manter filha de 16 anos acorrentada em GO

Os nomes das envolvidas não foram divulgados pela polícia

Na quinta-feira (15), a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Uruaçu (18ª DRP), efetuou a prisão em flagrante de uma mulher que mantinha sua filha, de 16 anos, em cárcere privado, mantendo-a acorrentada pelo pé.

A descoberta desse caso ocorreu após uma denúncia anônima feita na delegacia de Uruaçu, levando os investigadores a se deslocarem até o local. A ação recebeu o nome de Operação Anilha de Ferro.

A mulher detida foi encaminhada ao Presídio Feminino de Barro Alto (GO), enquanto a polícia prossegue com as investigações para entender a motivação por trás desse ato criminoso.