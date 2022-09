Mulher é perseguida por ex e tenta correr até a delegacia

A vítima se escondeu em uma rua e foi socorrida por policiais militares

Uma mulher, de 43 anos, foi perseguida pelo ex-parceiro, de 33 anos, nesse sábado (17), em Dourados (MS), região sul do estado. Segundo registro policial, ela tentou correr até uma delegacia, mas foi perseguida pelo ex, que estava em um carro. A vítima se escondeu em uma rua e foi socorrida por policiais militares.

A perseguição teve início quando a mulher estava em um bar junto a dois irmãos dela. O suspeito chegou de carro e pediu para que ela saísse com ele. Após recusa, eles começaram a discutir. Foi então que os irmãos da vítima intervieram e a colocaram dentro do carro de um deles.

Nesse momento, o suspeito entrou no próprio carro e bateu no veículo do irmão da vítima, amassando uma das portas. Na sequência, os irmãos conseguiram deixar a mulher na casa dela. Porém, a vítima informou aos policiais que percebeu que o suspeito ainda estava rondando a residência.

Assustada, ela decidiu sair de casa e ir a pé e correr até uma delegacia para pedir socorro. Contudo, o homem a perseguiu durante o trajeto. De acordo com a Polícia Civil, a mulher conseguiu se esconder em uma via, próximo a um mercado, e acionou a Polícia Militar.

A vítima foi levada para a delegacia e os policiais realizaram rondas na região, porém o suspeito não foi localizado.

Relacionamento abusivo

Em depoimento, a mulher contou que se relacionou com o suspeito por cinco anos e que há 20 dias estão separados devido a agressões e pressões psicológicas. Ela relatou que o homem não aceita o término e por isso começou a persegui-la.

Segundo a vítima, o suspeito já foi várias vezes em busca dela na casa do pai dela, querendo obrigá-la a voltar com ele. Além disso, segundo o boletim de ocorrência, o suspeito liga constantemente para ela, envia mensagens por redes sociais, dizendo que vai mudar.

Entretanto, a vítima informou que já ouviu a mesma promessa dele anteriormente e chegou a retomar o relacionamento após um término, mas ele permanecia do mesmo jeito.

O caso foi registrado como perseguição e segue sob investigação na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.