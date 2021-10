Mulher é morta pelo ex-marido no banheiro de casa

De acordo com a polícia, o suspeito tem 50 anos, tentou tirar a própria vida e foi preso

Na madrugada desta quarta-feira (6), um mulher foi assassinada no banheiro da casa dela, em Cuiabá (MT). osilaine Maria Gomes dos Reis, de 32 anos, foi morta a facadas pelo ex-marido.

De acordo com a polícia, o suspeito tem 50 anos, tentou tirar a própria vida e foi preso. O feminicídio ocorreu por volta de 2h no bairro Nova Esperança.

Ao chegar no local da ocorrência, a Polícia Militar (PM) encontrou o suspeito sujo de sangue no quarto da residência em uma cama com uma faca embaixo da perna.

Conforme a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito confessou que havia matado sua ex-companheira e que ela estava no banheiro.

O suspeito ferido foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde está internado em estado estável e sob cautela policial.