Mulher é morta com tiro na nuca; polícia procura por suspeito que aparece em gravação

O corpo de uma mulher foi encontrado com uma marca de tiro na região da nuca, na madrugada desta terça-feira (16). A vítima aparenta ter entre 30 e 40 anos. Algumas câmeras de monitoramento flagraram o momento em que um casal passa pela região onde a mulher foi encontrada. Após algum tempo, o homem retorna, sozinho, ao local.

Para dar andamento às investigações, a Polícia Militar isolou o local. A guarnição foi acionada após receber uma denúncia de que havia uma mulher ensanguentada no meio da rua. A mulher foi encontrada já sem vida e sem qualquer documento que possibilitasse a sua identificação. O crime ocorreu em Curitiba-PR.

As investigações da Polícia Civil apontam para a possibilidade de envolvimento de um homem que aparece nas filmagens. No registro é possível ver um casal que desce a rua, no entanto, após algum tempo, o homem retorna sozinho. De acordo com algumas testemunhas, o homem teria voltado uma horas depois, enquanto a polícia apurava o caso. Ainda segundo o relato das testemunhas, o suspeito estaria embriagado.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A Polícia Civil investiga o caso.

