Mulher é morta com golpes de faca e martelo em Salvador

O ex-companheiro da vítima foi preso suspeito de cometer o crime

Uma mulher, identificada como Milena de Jesus Araújo, de 36 anos, foi morta com golpes de faca e martelo na tarde desta segunda-feira (5), no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teria matado a ex-companheira porque não aceitava o fim do relacionamento. Após o crime, ele tentou atear fogo na casa em que ela morava. O imóvel não foi destruído, mas alguns objetos foram consumidos pelas chamas.

Equipes da 40ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para a ocorrência. No local, os militares confirmaram o fato, no entanto, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito do crime também ficou ferido e foi encaminhado para o HGE, onde recebeu atendimento médico.

Em seguida, o homem foi levado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.