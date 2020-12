Mulher é morta a tiros na noite de Natal; ex-companheiro é suspeito

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 23 anos, foi morta a tiros na noite de Natal, nessa quinta-feira (24), em frente a própria família. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de cometer o crime é ex-companheiro da jovem e está foragido.

A vítima, identificada como Thalia Ferraz, teria recebido uma mensagem do ex-companheiro um dia antes do crime. O suspeito teria perguntado: “gosta de surpresa?”.

O crime ocorre em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. Thalia havia terminado o relacionamento dois dias antes e estava morando na casa da irmã, que é vizinha do suspeito.

Na noite de quinta-feira, o homem chegou atirando contra o imóvel. A vítima, que tem deficiência auditiva, se escondeu em um dos quartos. No entanto, ela foi atingida no tórax por um dos disparos que atravessou a porta do cômodo. No momento do atentado, estavam na residência os sobrinhos da vítima, que têm 14 e 8 anos.

O imóvel ficou totalmente destruído, conforme relatou a família. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h40 para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

Thalia será enterrada na tarde desta sexta-feira (25) em Jaraguá do Sul. Ela deixa dois filhos de 3 e 6 anos. O suspeito fugiu após o crime e está foragido.