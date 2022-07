Mulher é mantida em cárcere, enquanto era agredida e violentada pelo próprio marido

Um homem de 37 anos foi preso por manter a esposa, de 52 anos, trancada em casa por quatro dias, enquanto a espancava e a estuprava

Nessa quinta-feira, 21, um homem de 37 anos foi preso por manter a esposa, de 52 anos, trancada em casa por quatro dias, enquanto a espancava e a estuprava, em Mundo Novo (MS), a 447 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com registro policial, a vítima estava em cárcere desde o domingo, 17 de julho, sendo agredida e violentada constantemente pelo companheiro.

Na quarta-feira, 20, as agressões pioraram. No dia seguinte, a mulher aproveitou um momento de distração do esposo e conseguiu fugir.

Com medo de ser encontrada pelo suspeito, a mulher se escondeu. A Polícia Civil foi avisada e foi até o local para conversar com ela.

Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), de Mundo Novo, encontraram a vítima com vários hematomas pelo corpo e a levaram ao hospital da cidade.

Uma equipe de polícias foi até o local e prendeu o homem em flagrante. O suspeito possui uma extensa ficha criminal por delitos como furto, porte de arma, lesões corporais e tráfico de drogas e havia saído da cadeia há dois meses.

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do agressor, que deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (22).