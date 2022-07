Ray Brito é flagrada com Mc Poze e se pronuncia nos stories

Web foi a loucura e ainda acusou Ray de “amiga fura olho”

De pronunciamento em pronunciamento, a vida da fofoqueira segue linda e bela em um sábado. Aloca! Depois que Ray Brito e Mc Poze foram vistos juntos a web foi a loucura diante do fato que Ray já esteve com em uma festa da ex de Poze, Vivi Nogueira. A loira foi nos stories e esclareceu a história.

“Não tomem conclusões precipitadas, não falem o que não sabem. Aqui vocês só sabem o que nós passamos para vocês e o que não passamos é porque não precisa ser exposto”, escreveu.

A loira ainda escreve que está solteira e que jamais ficaria com alguém que está envolvido em um relacionamento com outra pessoa. Anotado?

“Nunca fomos amigas, ou próximas. E em relação a festa dela, eu estive presente sim, porém, por motivos de internet, para quem estava me acompanhando na semana sabe que eu estava em uma house e que a maioria estava em contato com a mesma para comparecer”, esclareceu.