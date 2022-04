Mulher e irmão são presos suspeitos de tentar matar a ex dela com 17 facadas em Formosa

Na terça-feira, 5, uma jovem de 27 anos e o irmão, de 24, foram presos suspeitos de tentar matar a ex-namorada dela com 17 facadas

A Polícia Civil disse que o casal tinha constantes brigas e que o cunhado da vítima a ameaçou de morte diversas vezes. Os dois investigados negaram o crime.

A vítima, que tem 29 anos e trabalha como pintora, teve um relacionamento com a suspeita durante nove meses. Em outubro de 2021, elas tiveram uma briga e chegaram a se separar.

“A vítima foi à casa da suspeita. As duas estavam conversando quando o cunhado da vítima chegou e começou a dar as facadas. A irmã dele viu a agressão e não fez nada, não mandou parar, não chamou socorro”, explicou o delegado Yasser Yassine.

A vítima recebeu facadas na barriga, cabeça e braço, mas conseguiu sobreviver. Os dois investigados vão responder por tentativa de feminicídio.

As prisões foram feitas dentro da Operação Hélix, que prendeu, ao todo, sete pessoas suspeitas de crimes de violência doméstica e familiar, como estupros, pedofilia, feminicídios e descumprimento de medidas protetivas.