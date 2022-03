Mulher é hospitalizada após ficar com brinquedo sexual preso na vagina: ‘quase morri’

Uma usuária do TikTok precisou ser levada ao hospital após testar a potência máxima do seu sugador de clitóris

Uma mulher revelou em sua conta no TikTok, que precisou ser levada as pressas ao hospital após testar a potência máxima de um brinquedo sexual, e o mesmo ficar preso em sua vagina.

A usuária @_alashawn2, que também é oficial do exército americano contou que comprou o aparelho para ter uma relação melhor com sua vida sexual e o próprio corpo, mas a história não acabou muito bem. O modelo chamado ‘sugador clitoriano’ foi utilizado pela mulher para outras funções.

“O brinquedo tem 10 configurações diferentes. Um dia, eu decidi experimentar todas as funções rapidamente. Mas eu não deveria ter feito isso, porque apenas os níveis um e dois já estavam me mandando para o céu todas as vezes em que experimentei. Eu aumentei a velocidade para o nível seis, uma vibração diferente, com pequenas sucções”, relatou.

De acordo com a TikToker, o brinquedo começou a machucá-la, mas ao tentar tirar o objeto, ele ficou preso em seu canal vaginal. “De repente, percebo que não consigo tirá-lo de mim. Tentei puxá-lo e não saía de jeito nenhum, a ventosa não estava se movendo. Eu não consegui me levantar porque meu corpo estava fraco e acabei no chão. Foi assim que desmaiei. Aquilo quase me matou”, continuou.

Ao recuperar a consciência, a militar estava em uma cama de hospital, e havia sido afastada temporariamente das Forças Armadas. No momento em que voltou para seu alojamento, se desfez do vibrador. “Quando voltei, joguei aquilo fora”, finalizou.

