Mulher é estuprada em calçada, populares gravam o crime, mas não interferem

A mulher, que estava desacordada, foi abusada por um homem, e apesar do crime ter sido testemunhado, ninguém interferiu

Um caso de estupro de vulnerável, que aconteceu em uma rua movimentada de Altamira (PA), está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. O crime aconteceu durante o dia e foi filmado por pessoas que estavam presentes no local. Deitada sobre uma calçada, a mulher, que estava desacordada, foi abusada por um homem, e apesar do crime ter sido testemunhado, ninguém interferiu.

A vítima foi localizada pela polícia através do vídeo e prestou depoimento. De acordo com ela, ela estaria embriagada no momento do abuso. Ela passou por exame toxicológico na Perícia Científica.

Segundo a polícia, a vítima é morada em situação de rua e sofre de dependência química.

A polícia continua na procura do suspeito do crime.