Mulher é espancada, irmão e pai são presos suspeitos do crime

Um capitão reformado da Polícia Militar, de 78 anos, e seu filho de 48 anos, foram presos em flagrante na tarde deste domingo (29), suspeitos de espancar a filha do PM, uma mulher de 38 anos, no bairro do Novais, em João Pessoa.

Rainundo Nonato, o policial, e Rainundo Júnior, o filho, bateram na filha mais nova e irmã, respectivamente, até ela ficar com os dois olhos estourados. Ela também levou pancadas na cabeça e nas costas, conforme explicou a delegada Amindozele Oliveira.

Segundo informações da delegada, todos estavam embriagados e a família já tinha histórico de brigas decorrentes do alcoolismo.

A mulher foi socorrida para um hospital particular da cidade. O pai dela foi detido e levado para o 5° Batalhão de Polícia Militar e o irmão está na carceragem da Polícia Civil.

A unidade hospitalar ainda não informou o estado de saúde da vítima.