Ministro de Lula usou orçamento secreto em fazenda própria

Juscelino Filho, escolhido por Lula para comandar o Ministério das Comunicações, direcionou R$ 5 milhões do orçamento secreto em 2022 em bem próprio. Antes deputado federal do Maranhão, ele usou o dinheiro para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente a oito fazendas de sua família, localizadas em Vitoriano Freire-MA.

Segundo apuração do Estadão, o percurso asfaltado liga pessoas da intimidade do ministro, na cidade que tem a irmã de Juscelino Filho como prefeita. Além disso, a empresa que foi contratada para realizar a obra é de um amigo dele, conhecido como Eduardo Imperador, que foi preso cinco meses depois a assinatura do contrato acusado de fraudar licitações no Maranhão.

Empresário conhecido como Adriano Imperador foi preso pela Polícia Federal em junho de 2022. Foto: Reprodução

A região para onde cerca de R$ 16 milhões do orçamento secreto foram destinados é de dinastia da família do ministro, que costuma revezar o poder com aliados desde 1970. Com 31 mil habitantes, Vitoriano Freire é zona rural do Maranhão e possui saneamento básico precário. Levantamento mostrou que 42% da população não possui calçamento em frente na frente de casa.

O orçamento secreto recebeu esse nome porque os deputados não precisavam declarar para onde estavam sendo destinados os recursos. Essa foi uma das maiores críticas de Lula em sua campanha eleitoral.