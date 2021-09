Mulher é espancada com barra de ferro pelo marido

A mulher foi socorrida por vizinhos e está internada em estado grave. O agressor foi identificado como Jones da Cruz, de 38 anos

No domingo (26), uma mulher de 31 anos foi espancada pelo marido, em Guarapari, no Espírito Santo. O agressor utilizou uma barra de ferro para agredir a vítima.

A mulher foi socorrida por vizinhos e está internada em estado grave. O agressor foi identificado como Jones da Cruz, de 38 anos.

De acordo com testemunhas, as agressões começaram dentro da residência do casal. Em seguida, a vítima saiu para pedir ajuda, mas foi perseguida pelo agressor.

A vítima entrou no quintal de vizinhos, onde continuou sendo espancada pelo homem. O morador do imóvel conseguiu afastar o agressor.

A polícia informou que Jones fugiu do local e ainda não foi localizado. A mulher perdeu muito sangue e foi internado no hospital em Vitória. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.