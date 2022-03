Mulher é espancada a pauladas por ex-namorado no MS

e acordo com a vítima, ela estava em sua residência quando o suspeito chegou e passou a agredi-la verbal e fisicamente

Em Ivinhema (MS), uma mulher de 37 anos foi agredida a pauladas pelo ex-namorado de 25 anos na manhã da última segunda-feira, 21. De acordo com a vítima, ela estava em sua residência quando o suspeito chegou e passou a agredi-la verbal e fisicamente, com uma tábua de madeira. O homem foi preso em flagrante.

Conforme a ocorrência, a polícia foi chamada até o Hospital Municipal de Ivinhema depois de uma mulher dar entrada na unidade com lesões graves. Ainda no hospital, a mulher informou que foi agredida com uma tábua de madeira e com diversos xingamentos.

As autoridades encaminharam-se até o endereço em que o suspeito pudesse estar, e efetuaram a prisão do mesmo em flagrante. O homem deverá responder por lesão corporal dolosa (violência doméstica), e segue preso até audiência de custódia.

A vítima continua no hospital e depois de ser liberada, irá até a delegacia, onde pediu medida protetiva de urgência contra o suspeito das agressões.