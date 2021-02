Mulher é esfaqueada pelo ex-marido na frente dos filhos

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 45 anos, relatou momentos de desespero. Ela foi esfaqueada pelo ex-marido, de 45 anos, na frente dos quatro filhos menores de idade. A vítima sofreu cinco facadas e disse que implorou para que o homem não a matasse.

“Eu olhei nos olhos dele e falei: pelo amor de Deus, você está me matando, eu sou a mãe do seu filho, que você tanto queria, olha os meus filhos, pelo amor de Deus, eu te imploro, não me mata”, relatou a mulher ao Portal G1.

O caso ocorreu no quintal da casa da vítima, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Três semanas antes, a mulher havia falado para o agressor que queria terminar o relacionamento, que teve início em 2017. Ainda de acordo com a vítima, o suspeito não trabalhava e gastava todo o dinheiro com bebida alcoólica. Além disso, o homem era ciumento e não a deixava sair de casa ou ter amigos.

No dia do crime, a vítima saiu de casa para ajudar um amigo que é proprietário de um comércio que havia pegado fogo. No entanto, a mulher precisou voltar para casa e ver se os filhos estavam bem. Ao chegar, ela encontrou o ex-marido em frente à residência.

“Ele me perguntou onde e com quem eu estava, eu disse que estava ajudando uma pessoa, e que só tinha ido para casa olhar as crianças, mas logo voltaria. Nisso, ele disse que eu não ia para lugar algum”, contou a vítima.

Em seguida, o agressor agarrou a mulher pelo pescoço e desferiu um golpe de faca em seu braço. A vítima tentou se desvencilhar, mas foi esfaqueada mais quatro vezes na barriga. Enquanto isso, a filha do casal tentava impedir as agressões.

“Quando eu estava sem forças, comecei a orar e pedir para que ele não me matasse”, relatou a vítima.

Em seguida, o agressor perguntou se a vítima iria obedecê-lo.

“Se continuassem as facadas, eu não teria nenhuma chance, então, eu disse ‘tá bom, meu amor, eu não vou fazer nada que você não queira, eu vou te obedecer, vou ser boazinha, não vou sair mais de casa, eu vou te obedecer'”, desabafou a mulher.

Em seguida, o suspeito deixou o local e a vítima foi socorrida por vizinhos que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na unidade hospitalar, ela levou 30 pontos na barriga.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como violência doméstica e feminicídio pela Delegacia Eletrônica e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente para as devidas providências de Polícia Judiciária.