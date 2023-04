Mulher é esfaqueada e tem cabelo cortado após discussão com vizinho

A PM foi acionada e se deslocou ao Hospital Santo Amaro, para onde a vítima foi levada após os diversos ferimentos de facadas na cabeça

Um homem, de 57 anos agrediu sua vizinha de 46 anos, a mulher levou golpes de faca na cabeça, após um desentendimento com o vizinho, em Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu após vítima abriu o portão que dava acesso à casa dele, sendo que ambos os imóveis estão no mesmo terreno. Ainda durante a briga, o suspeito cortou o cabelo da vítima.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou o que motivou as facadas.

O homem ficou revoltado por ela ter mexido na porta de acesso às casas no terreno, o homem deu diversas facadas na cabeça da vítima, que caiu no chão e ainda teve o cabelo cortado.

Após os golpes o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada. A equipe prestou os primeiros socorros no local, na noite de domingo (9), e a levou ao hospital, que informou ser grave o estado de saúde da vítima. Ela está entubada.

O caso foi registrado na Delegacia Sede de Guarujá como feminicídio, o homem fugiu do local e estar foragido.