Mulher é encontrada morta em um bar em MT

As autoridades tratam o caso como homicídio

Em Peixoto de Azevedo, situada a 692 km de Cuiabá, no último domingo (18), o corpo de Janaina Ribeiro do Nascimento, 31 anos, foi descoberto em um bar no Bairro Centro Antigo.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima apresentava hematomas, sinais de mordidas no seio e um sangramento no ouvido esquerdo. Embora a causa da morte ainda não tenha sido oficialmente divulgada, as autoridades tratam o caso como homicídio.

No local do crime, uma faca foi encontrada, porém, sem vestígios de sangue. Testemunhas relataram às autoridades policiais que Janaina era usuária de drogas e trabalhava como garota de programa na região.