Mulher é detida por planejar assassinato do namorado

Uma mulher foi presa sob suspeita de planejar o homicídio de seu próprio namorado, ao mesmo tempo em que fingia ser a ex-companheira da vítima, a fim de desviar a atenção das investigações do crime, na cidade de Vitória do Mearim, localizada a aproximadamente 180 quilômetros de São Luís.

No dia 15 de agosto, o corpo de Marcilio Nolasco foi encontrado sem vida, exibindo sinais de disparos de arma de fogo, próximo à sua residência. A cena do crime revelava um cenário perturbador: Marcilio estava despojado de suas roupas e sua casa estava revirada. Sobre a cama, foram deixados boletins de ocorrência registrados pela própria vítima contra a ex-companheira.

Na última semana, uma operação resultou na prisão temporária de Maria José, atual namorada de Marcilio, e de um dos suspeitos ligados ao assassinato da vítima. Além disso, três mandados de busca e apreensão foram executados em relação aos suspeitos.

Maria José mantinha um relacionamento com Marcilio por menos de um ano e afirmava estar grávida, alegando que ele era o pai do futuro bebê, conforme informações do delegado Henrique Tanaka.

Nos meses anteriores ao homicídio, Marcilio havia registrado diversas ocorrências policiais contra sua ex-companheira, com quem compartilhara uma relação de oito anos, por causa de ameaças de morte. As ameaças eram transmitidas por meio de três contas do WhatsApp que usavam a fotografia da ex de Marcilio, e eram direcionadas tanto à vítima quanto à sua atual namorada e alguns membros da família do falecido.

Entretanto, as autoridades da Polícia Civil conseguiram revelar que Maria José, de maneira premeditada e cuidadosamente planejada, estava por trás das mensagens ameaçadoras. Ela assumia a identidade da ex-companheira e se comunicava com a vítima. A intenção dela era despistar os investigadores e atribuir a culpa do crime à ex-companheira.