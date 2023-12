Mulher é assassinada dentro de casa no Paraná

A vítima deixou dois filhos, sendo o mais novo com menos de um ano de idade

Na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, uma jovem de 24 anos foi brutalmente assassinada dentro de sua própria casa. Os residentes da localidade de Cará Cará relataram ter ouvido aproximadamente cinco disparos durante a noite do último domingo (10) e imediatamente acionaram as autoridades.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, identificada como Rafaela Jacobs Nusda, sem vida, enquanto os responsáveis pelos disparos permaneciam foragidos.

Conforme informações do portal aRede, Rafaela deixa para trás dois filhos, sendo o mais novo com menos de um ano de idade.