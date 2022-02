Mulher é alvo de ataques nas redes por levar filho a escola de macaquinho fitness

A cena foi registrada por outra mulher que estava dentro de um carro, que também é responsável por um aluno na escola

Ao levar o filho à escola usando um macaquinho fitness de lycra, uma mulher foi alvo de ataques nas redes sociais. O caso aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.

A cena foi registrada por outra mulher que estava dentro de um carro, que também é responsável por um aluno na escola.

Nas imagens, Vanesa Medina é vista tanto de costas quanto de frente, saindo de seu carro e pegando a mochila do filho antes de acompanha-lo até o portão da escola. A roupa tinha um top com decote e um recorte na região dos seios.

A mulher que grava o vídeo comenta que a peça é “inapropriada” na frente de crianças pequenas. Ela diz, ainda, que não é a primeira vez que Vanesa utiliza um modelo mais “ousado” para levar o filho até a escola.

Rapidamente o vídeo da modelo e advogada Vanesa, que já venceu um concurso de Miss Fitness na Bolívia, se tornou viral nas redes sociais do país.

Muitas pessoas deram continuidade aos comentários negativos da mulher que fez o vídeo. Algumas mães de alunos pediram a expulsão do filho de Vanesa do colégio onde estuda.

No entanto, a modelo e advogada relata que nem todos ficaram contra ela, segundo reportagem do “La Noticia”. Vanesa rebateu no Facebook as críticas que se disseminaram nas redes sociais:

“Eu queria expressar a minha gratidão a todos que enviaram mensagens de apoio, sinais de carinho e agradecimento com palavras tão bonitas, e me defendendo nas redes sociais sobre aquele vídeo que se tornou viral com más intenções contra mim que a mãe fez, querendo me denegrir, expondo-se com tanto desprezo por mim, e expondo meu filho de quatro anos sem saber que é um crime. Seus planos não foram tão bem quanto ela queria. Ela teve as piores intenções ao carregá-lo e me expor. Sou uma mãe em forma que trabalha duro e cuido do meu filho com todo o amor do mundo, e não faço nada de mal a ninguém.”