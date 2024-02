Mulher é agredida durante 5 horas pelo companheiro em AL

Até o momento, o agressor não foi localizado

Uma mulher de 29 anos foi brutalmente agredida durante cinco horas consecutivas pelo próprio companheiro, na madrugada do último domingo (4), enquanto estava dentro de um veículo. O incidente ocorreu na zona rural de Igaci, no Agreste de Alagoas, deixando a vítima com múltiplas lesões que demandaram atendimento médico urgente.

A intervenção da Polícia Militar foi solicitada pela equipe de Assistência Social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmeira dos Índios, que relatou o atendimento prestado à vítima, evidenciando a gravidade das agressões sofridas por ela.

De acordo com o relato da mulher à polícia, as agressões tiveram início por volta das 2h e persistiram até aproximadamente as 6h, perpetradas pelo seu companheiro de 49 anos, no interior do veículo. Ela foi vítima de socos, mordidas e até mesmo uma tentativa de estrangulamento com o cinto de segurança. Conseguindo escapar, a vítima buscou auxílio em um posto de combustíveis.

Após receber os cuidados médicos iniciais, a mulher foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Arapiraca, onde o crime foi oficialmente registrado.