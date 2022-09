Mulher é agredida com socos e chutes no rosto durante discussão com homem

O agressor deixou o local após o crime. Uma câmera de segurança registrou a ação

Uma mulher foi agredida com socos e pontapés no rosto durante uma discussão com um homem na noite deste sábado (17) em frente a um estabelecimento comercial na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará.

Uma câmera de segurança registrou a ação. As imagens são fortes. A vítima aparece atrás de uma mulher que aparenta tentar protegê-la do agressor que aparece discutindo com ambas. Em determinado momento ele desfere um soco, mas erra.

Em seguida e continuar a desferir socos e mesmo com a mulher caída no chão ele ainda a atinge com um chute no rosto. A outra mulher ainda tentou conter o agressor, mas não teve sucesso. Em seguida, aparentando estar desnorteada e chorando, a vítima é levantada do chão pela colega.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte apura o caso de lesão corporal contra uma mulher, que teria ocorrido no município e que “diligências são realizadas no intuito de identificar e localizar vítima e suspeito. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais”.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, ou para o número (088) 3102-1102, da DDM de Juazeiro do Norte.

As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.