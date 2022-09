“Urgente é a vida” é o tema da Semana Nacional do Trânsito de 2022

Ações de conscientização, realizadas de forma constante pela VLI, contribuem para uma relação harmoniosa com a linha férrea

Para mostrar à sociedade que, no trânsito, é preciso fazer escolhas seguras e de acordo com as regras vigentes para a preservação da vida, celebra-se, entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional do Trânsito. Neste período, a VLI – companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos – , que promove regularmente campanhas educativas para sempre tornar a interação coma linha férrea mais segura, reforça suas ações voltadas para pedestres, veículos e a ferrovia.

A programação da companhia em função desta comemoração que tem o tema “Urgente é a vida” contará com a realização de simulados, panfletagens e blitze educativas nas passagens em nível e palestras em autoescolas. De acordo com o gerente-geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da VLI, Mário Filippetto, a intenção é sensibilizar as pessoas para a importância de ser prudente e não infringir as regras de trânsito.

“O bem mais precioso que temos é a vida. Por isso, mantemos um compromisso constante com a segurança de todos, prevenindo acidentes, bem como promovendo projetos de educação e estímulo à conscientização e ao comportamento seguro de pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas. Afinal, além de transportar e conectar os segmentos com que trabalhamos, as ferrovias também são parte integrante do trânsito em todo o país”, frisa Filippetto.

Simulados

Para ressaltar a importância da atenção durante a travessia da linha férrea, entre os destaques das atividades que fazem parte da programação da Semana Nacional do Trânsito na VLI estão seis simulados de acidentes na ferrovia, sendo um deles no próximo dia 24, em Brasília. A ação será das 9h às 11h, na passagem em nível do km 230 da Núcleo Bandeirante, onde também haverá panfletagem.

Orientações

A adoção de alguns cuidados diários por motoristas e pedestres pode evitar acidentes e preservar vidas, como: parar, olhar e escutar antes de cruzar a linha férrea; não estacionar veículos perto do trilho; abaixar os vidros e o som do carro antes de cruzar a linha; se escutar a buzina do trem, ficar atento e esperá-lo passar. A atenção é o principal fator para se evitar um atropelamento ou colisão, portanto, só atravesse a linha férrea em locais seguros e sinalizados.

É também muito importante que os pais ou responsáveis orientem as crianças a não brincarem próximo à linha férrea. Elas têm pouca experiência e não conseguem perceber os riscos. Durante as brincadeiras em geral, como futebol e vôlei, podem atravessar sem olhar para pegar a bola que escapa e se colocam em perigo. Outras dicas são não pegar carona no trem, não pular entre os vagões, mesmo que o trem esteja parado, e não jogar pedras ou outros objetos na composição, bem como evitar fazer vídeos e selfies próximo à linha do trem.

Sobre a VLI

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Bicampeã do prêmio Valor Inovação, na categoria “Logística e Transportes”, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.