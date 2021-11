Mulher é agredida após empurrar homem que a chamou de ‘biscate’

Vítima contou que foi convidada pela esposa do suspeito a ir até o restaurante onde ocorreu a agressão

Uma mulher foi brutalmente agredida com socos e chutes após empurrar um homem que a ofendeu, chamando-a de “biscate”. O caso aconteceu em Cananeia, litoral de São Paulo.

A auxiliar de enfermagem Ana Cláudia Barcello, de 45 anos, falou nesta sexta-feira (12) sobre o caso. A mulher contou que foi convidada pela esposa do suspeito a ir até o restaurante. Ela havia conhecido o casal há pouco tempo, no Pronto Socorro da cidade. “Conheci ela cuidando dele no Pronto Socorro. Acho que, por gratidão, ela tenha me chamado para ir nesse lugar. Quando cheguei lá, ele já estava alterado [alcoolizado], descalço, sem camisa e falando alto”, relatou.

Ana Cláudia foi ao bar com uma colega, e o autor das agressões começou a ofender a amiga dela, perguntando se ela era “garota de programa” ou “biscate”. A amiga decidiu ir embora, e o suspeito direcionou os xingamentos à Ana.

“Ele se virou para mim e perguntou: ‘você também vai sair? Você é vagabunda? Você é biscate?’. E foi se aproximando de mim, pedi licença e o empurrei”, contou, em entrevista ao G1. Na sequência, o homem passou a agredir Ana Cláudia fisicamente com socos e chutes.

“Lembro do primeiro impacto da minha cabeça no chão, e do primeiro soco na minha boca. Depois, eu não lembro mais. Tive um apagão. Achei que eu ia morrer, porque ele não veio de mansinho, não. Ele veio com ferocidade, para pegar e destruir”, afirmou a auxiliar ao G1.

Após as agressões o homem tentou fugir, mas foi contido por pessoas que estavam no estabelecimento. A Polícia Militar foi acionada e levou o suspeito até a Delegacia Sede de Cananeia, onde assinou um termo circunstanciado e prestou depoimento. Ele foi liberado em seguida.

Já Ana Cláudia foi socorrida pela dona do restaurante. Ela teve ferimentos na boca, cabeça e costelas. A vítima ainda deve passar por novos exames para verificar se houve alguma fratura no crânio. Depois de ser atendida, a mulher também prestou depoimento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.