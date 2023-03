Mulher é agredida após discussão sobre cães no Sudoeste

A vítima ficou com escoriações pelo corpo e o couro cabeludo ferido, após agressão

A advogada Giselle Piza, de 39 anos, foi agredida com socos por um advogado após discussão sobre focinheira de cachorro. O caso ocorreu nessa segunda-feira (20), em um estacionamento no Sudoeste.

O agressor estava com seu cachorro da raça cotton tullear solto e sem focinheira, a advogada foi até o homem alertar do perigo de acontecer um ataque, a mesma estava com seu pet de porte menor na coleira, da raça shih-tzu.

Ela chamou a polícia e o homem tentou fugir, nesse momento a advogada pegou o celular para fotografar a placa do carro do homem, logo em seguida, o advogado parte para cima e agride Giselle.

A vítima recebeu dois socos no rosto e teve seu cabelo puxado pelo homem.