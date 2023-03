Fit Fly: conheça atividade circense inovadora criada por artista brasiliense

Da infância à melhor idade, a metodologia proporciona benefícios físicos e mentais como fortalecimento muscular e melhora da concentração

Em Brasília, o universo circense ganhou uma promissora e divertida modalidade: o Fit Fly, metodologia acrobática idealizada pela artista e professora, Ana Sofia Lamas. Desde sua criação, em 2012, a atividade física vem ganhando cada vez mais adeptas e adeptos. Pessoas de diferentes idades, com ou sem experiências, mas em busca de um exercício físico completo, encontram no Fit Fly diversos benefícios, que vão desde o fortalecimento muscular à melhora da concentração e alívio do stress e ansiedade.

A atividade aérea utiliza o tecido como principal instrumento e acontece em espaços de pouca altura, como salas de aulas, quartos, escritórios, estúdios e outros ambientes baixos, permitindo que corpos diversos pratiquem com segurança.

Segundo Ana Sofia, são muitos os benefícios que o Fit Fly proporciona para a saúde física e mental de quem o pratica.

“Por ser uma atividade física e acrobática, é muito completa, move todo o corpo e traz diversos benefícios para a circulação, sistema nervoso, cardíaco e até mental. Tudo isso de maneira lúdica, proporcionando um resgate da criatividade e até uma melhora no desenvolvimento da coragem. A psicomotricidade também apresenta evoluções positivas com a realização da atividade. Para a prática correta dos movimentos e acrobacias, as pessoas precisam desenvolver e trabalhar a lateralidade”, explica.

Foto: Divulgação

Benefícios para todas as idades

De acordo com a professora, por ser uma modalidade que oferece segurança, o Fit Fly é também muito acessível, podendo ser praticado por pessoas de diversas faixas etárias, da infância à terceira idade. Um exemplo é a aluna Marta Diniz, de 60 anos, que diz ter, finalmente, encontrado um exercício com o qual se identifica.

“Eu conheci o Fit Fly em uma atividade de domingo, em setembro do ano passado, e me apaixonei. Desde então continuo praticando. É realmente um momento muito especial da minha semana, eu consigo me desligar de tudo e ter foco em mim. Eu exercito a minha concentração e faço um exercício puxado. Hoje em dia, percebo que tenho muito mais força. Além disso, a aula é também muito divertida, uma terapia, principalmente para mim, que sempre tive muita dificuldade com exercícios físicos”, comenta.

Atualmente, segundo Marta, sua sobrinha de 39 anos e a filha dela, de 13, se juntaram e também aderiram ao Fit Fly: “são 3 gerações na mesma turma”, celebra.

Flávia Ribas, de 41 anos, aluna veterana, revela o lado artístico e desafiador da modalidade.

“O Fit Fly integra várias coisas de que gosto: exercício, descobrir novas possibilidades para o corpo, superar medos e encontrar novos desafios. Mesmo fazendo há bastante tempo, há mais de quatro anos, eu sempre encontro uma posição que me desafia. E tem também um lado artístico que é muito inspirador, os mestres circenses sempre trazem boas músicas, expressão corporal misturada à performance. Sério, é tudo maravilhoso”, garante Ribas.

Para Flávia outra grande vantagem proporcionada pelo exercício é a descontração. “Trabalharmos a parte respiratória também, um convite à pausa e ao relaxamento do estresse. A gente dá muitas cambalhotas e invertidas no tecido e isso também me faz colocar as ideias no lugar. Eu sou jornalista, assessora, mãe, escritora. Assumo vários papéis e tenho de lidar com muitas coisas no meu dia. As invertidas, longas respirações e rodopios fazem a gente lidar com toda a sobrecarga do mundo com uma certa leveza. ”

Formação de novos profissionais

Para os interessados em conhecer o Fit Fly, a boa notícia é que a oferta de profissionais capacitados para a atuação na área está aumentando. Durante o mês de março de 2023, por meio de um projeto viabilizado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Lei de Incentivo à Cultura do Distrito Federal (LIC), o FitFlyStudio oferece, gratuitamente, aulas para a qualificação circense. Ao final do curso, dezenas de novos profissionais estarão aptos para ensinar a modalidade.

“Este ano, com o curso de formação, estamos oferecendo uma oportunidade única para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos na acrobacia aérea. É também uma maneira de expandir habilidades de ensino e até mesmo aumentar oportunidades de emprego”, comemora Ana Sofia.

De acordo com a professora, os/as alunos (as) e futuros (as) professores (as) do Fit Fly, já selecionados (as), contarão com aulas e estágio assistido, durante o curso. Para estes futuros (as) profissionais e demais pessoas interessadas em começar a atuar com o Fit Fly, Ana deixa um convite: “para nós, parcerias são bem-vindas para irradiar essa prática a mais localidades. ”

Serviço – Atividade Circense Fit Fly

Onde encontrar: Fit Fly Studio

Endereços: Espaço Cultural Mapati – SHCGN 707 ouArena Ludika – SGAS 610 Conjunto C, Asa Sul.

Informações: https://www.fitflystudio.com.br/

Curso de formação: https://fitfly.com.br/curso-de-formacao/