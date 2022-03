Mulher descobre gravidez na hora do parto em Maceió

Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, o menino nasceu prematuro, com aproximadamente seis meses, pesando 920 gramas

Na manhã desta quarta-feira, 9, Janiere Elza da Silva procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do seu bairro para investigar uma hemorragia que estava tendo e foi surpreendida com o diagnóstico médico: a mulher de 42 anos estava grávida. Pouco tempo depois de receber a notícia, ela deu à luz a um menino. O caso aconteceu em Maceió, Alagoas.

Em menos de uma semana, esse foi o segundo caso a ser registrado na capital alagoana.

“Quando a enfermeira foi examinar a paciente, o bebê já estava coroando. Ela perguntou à paciente se ela sabia que estava grávida e a mulher tomou um susto dizendo que não”, explicou a coordenadora de enfermagem da UPA Jacintinho, Ruth Morais, ao UOL.

De acordo com ela, o parto foi realizado pela mesma enfermeira que informou a mulher sobre a gestação, e que é especializada em neonatologia. Uma outra enfermeira obstétrica que estava no local também participou do parto.

“Foi um parto normal, o pai estava presente e tentamos fazê-lo da forma mais humanizada possível”, contou.

Segundo a Secretaria de Saúde de Alagoas, o menino nasceu prematuro, com aproximadamente seis meses, pesando 920 gramas.

O recém-nascido recebeu o nome de “Valetim”, uma escolha da própria equipe da UPA. No entanto, por ser prematuro, precisou ser encaminhado à UTI Neonatal da Maternidade Santa Mônica para realizar exames e ter acompanhamento médico.

Mesmo sendo considerado um “prematuro extremo”, por ter nascido com menos de 28 semanas de gestação, o bebê foi transferido para o hospital em estado estável.

A mãe, que foi surpreendida pela gravidez, está na maternidade e passa bem. Valentim é o seu segundo filho.

Caso semelhante em Maceió

Apesar de parecer raro, na última semana Maceió teve outro parto semelhante registrado em outra UPA da capital.

Na última sexta-feira, 4, uma mulher de 34 anos deu entrada na UPA Cidade Universitária alegando dores abdominais e descobriu, na unidade, que estava com contrações do parto.

Mãe e bebê, que não foram identificados, passam bem.