Mulher desaparece após deixar bebê com desconhecida em mercado

Na tarde de segunda-feira (18), uma mãe desapareceu após pedir para uma desconhecida, no Mercado Municipal de Montes Claros, segurar uma bebê de três meses de vida.

Nesta terça-feira (19), a polícia prendeu a mulher que deixou a filha com a estranha e desapareceu. A suspeita foi localizada por policiais militares enquanto retornava para o local onde havia deixado a criança após o caso ter sido noticiado na imprensa.

“Ela foi encontrada em um posto de combustíveis perto do mercado. A mulher disse que estava na casa de uma amiga no bairro Village do Lago e essa amiga teria chamado a atenção dela para resolver a situação”, disse a delegada Maria Angélica Fernandes.

“Ela apresentou várias versões diferentes e não conseguiu explicar o motivo de ter abandonado a filha. Foi instaurado um inquérito para esclarecer o fato. A criança teve sorte porque foi deixada com uma pessoa de bem que cuidou dela e acionou as autoridades. Fato é que a mãe foi negligente ao entregar a criança para uma pessoa totalmente desconhecida”, disse a delegada.

A mulher foi autuada por abandono de incapaz e será encaminhada para o presídio na manhã desta terça-feira (19). Se condenada, ela pode pegar de 1 a 3 anos de reclusão, sendo que a pena pode ser aumentada em até um terço.

A bebê está bem e foi levada para um abrigo após receber atendimento médico. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.