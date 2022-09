Mulher deixa duas cadelas em casa abandonada e uma delas morre durante resgate

O cão sobrevivente está sob cuidados de um médico veterinário e na sequência poderá ser colocado para adoção, segundo a PMA

Uma mulher, de 34 anos, foi autuada e multada em R$ 1,5 mil por maus-tratos a duas cadelas, em Nova Andradina (MS), região sudeste do estado, nessa terça-feira (30). Os animais foram deixados em uma casa abandonada, sem alimento e água.

Durante o resgate, realizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) e por veterinários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), uma das fêmeas morreu.

A equipe da PMA de Batayporã recebeu uma denúncia, na terça, de que os animais estavam em situação de maus-tratos, no bairro Vila Operária. A polícia foi até a casa, que estava abandonada, e confirmou a denúncia.

Conforme a PMA, as cadelas estavam presas, sem alimento e água, além de extremamente debilitadas. As duas foram resgatadas pelos profissionais, porém devido à desnutrição avançada, uma delas morreu durante o procedimento, aponta a PMA.

Responsável identificada

Durante o dia, o caso ganhou repercussão nas redes sociais de moradores da cidade, segundo a PMA. Com isso, um jovem, de 21 anos, foi até a polícia e disse que reconheceu as cadelas. Ele revelou que doou os animais a uma senhora e que depois da entrega não teve mais contato com ela, nem com as cadelas.

Com base no relato dele, a polícia conseguiu localizar a mulher, de 34 anos. Ela negou ter colocado as cadelas na casa abandonada, mas não soube explicar como elas foram parar lá, de acordo com a PMA.

A suspeita foi autuada e multada em R$ 1,5 mil. Além disso, ela deve responder pelo crime ambiental de maus-tratos, cuja pena é de dois a cinco anos de prisão.