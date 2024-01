Mulher de 25 anos e empresário de 59 são encontrados mortos em casa no litoral de SC

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, os agentes encontraram o corpo dos dois já sem vida

A jovem Eduarda Gorgik, de 25 anos, foi encontrada morta com o empresário Sérgio Correa, de 59, em uma casa no município de Itapema, litoral da Santa Catarina, na noite do último domingo (14). A polícia suspeita de feminicídio seguido de suicídio.

Correa já tinha passagens por ameaça e lesão corporal. Familiares da vítima lamentaram a perda.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, os agentes encontraram o corpo dos dois já sem vida. Correa tinha um revólver ao seu lado.

A polícia não deu detalhes sobre o envolvimento dos dois, e as investigações devem mirar o vínculo que eles tinham para entender a motivação do crime.

Em seu perfil no X – antigo Twitter -, Eduarda costumava postar fotos em passeios que fazia e conteúdo de política.

A irmã de jovem morta fez publicações sobre a morte da familiar em uma rede social.

“Meu coração está em pedaços. Você foi arrancada de mim, publicou”, publicou Elaine Gorgik. “Essa dor me consome”, complementou a mulher.

Em nota, a Polícia Civil do estado informou que já abriu uma investigação para apurar o caso. A arma que estava com o empresário e o celular dos dois foram recolhidos.