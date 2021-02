Mulher dá à luz em calçada a caminho de hospital

PUBLICIDADE

A caminho do hospital, uma mulher deu à luz uma criança em uma calçada, na rua. O parto ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (11). Com o auxílio do pai, a criança recebeu os primeiros procedimentos ainda na calçada.

A mulher havia entrado em trabalho de parto e estava em um transporte coletivo, a caminho do Hospital Edson Ramalho, em João Pessoa-PB. No entanto, na Avenida Maximiano Figueiredo, a mulher precisou sair do carro para realizar o parto na calçada, porque não podia mais esperar.

Funcionários de um hospital particular que estava próximo ao local foram até a mulher e auxiliaram no parto até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com a chegada da equipe, o médico cortou o cordão umbilical e realizou os demais procedimentos.

De acordo com o médico do Samu, a mãe e a criança estão bem e o parto aconteceu sem complicações. Ambos foram encaminhados para a Maternidade Cândida Vargas.