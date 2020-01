Mulher consegue fugir de cárcere privado e denuncia marido

PUBLICIDADE 

Um homem suspeito de torturar a mulher com uma arma de choque e mantê-la em cárcere privado por pelo menos três meses,foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (30), em Nova Alvorada, Mato Grosso do Sul.

Segundo as autoridades, a mulher de 22 anos conseguiu escapar de casa e denunciou o marido a polícia. Ela afirmou que o marido lhe espancava com frequência, usando o cabo de um revólver calibre 22 e uma arma de choque, além de ameaçá-la de morte. Uma equipe da Civil foi até a casa onde o casal mora, mas não encontrou o homem, que havia fugido.

As investigações apontam que o homem também não permitia que a mulher saísse de casa e a obrigava a usar roupas longas para esconder as marcas de violência. De acordo com a polícia, um exame de corpo de delito comprovou as agressões.

Em depoimento o preso negou os crimes. Ele já tem outras passagens pela polícia por posse ilegal de arma de fogo e por violência doméstica.