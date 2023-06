Mulher confessa ter envenenado marido e filhos em Ilhéus (BA)

A prisão da suspeita foi realizada no domingo (18) pela Polícia Militar

Uma mulher de 26 anos confessou ter cometido um crime chocante na noite de sábado (17) na cidade de Ilhéus, Bahia. Ela admitiu ter envenenado seu marido e seus dois filhos.

O terrível incidente ocorreu no bairro Conquista, em Ilhéus. A vítima do homicídio foi identificada como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos, enquanto os dois filhos eram Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de 4 anos, e Rosymary Mendes Barreto Santos, com apenas 1 ano e 8 meses.

Os corpos do marido e dos dois filhos foram encontrados na manhã de domingo, embora a mulher já não estivesse na residência. A Polícia Militar localizou a suspeita no mesmo dia e a conduziu à Delegacia de Ilhéus.

A Polícia Civil solicitou a perícia para investigar a cena do crime e realizar a remoção dos corpos. Após sua prisão, a mulher admitiu a autoria do crime e revelou que chegou a gravar imagens do marido passando mal. Além disso, circulam nas redes sociais outras imagens que mostram as duas crianças caídas no chão junto ao corpo do pai.