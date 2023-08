Mulher compra todos os pacotes de amendoim durante voo para evitar alergia

A mulher soliciou à equipe da aeronave que interrompessem a comercialização dos pacotes de amendoim e fizessem um anúncio alertando os passageiros sobre a alergia

Leah Williams, de 27 anos, a fim de garantir sua saúde, comprou 48 pacotes de amendoim disponíveis a bordo, cada um ao custo de 3 libras. Ela alega que os comissários de bordo se recusaram a atender seu pedido de suspender a venda do lanche, resultando na inusitada ação.

Leah, preocupada com sua alergia, não estava disposta a arriscar sua saúde em um voo de 80 minutos. Ela havia previamente solicitado à equipe da aeronave que interrompessem a comercialização dos pacotes de amendoim e fizessem um anúncio alertando os passageiros sobre a alergia. No entanto, os comissários não concordaram com o pedido, o que levou Leah a uma solução drástica.

A situação a levou a adquirir os 48 pacotes disponíveis a bordo, totalizando 144 libras, equivalente a cerca de R$ 900, um valor três vezes superior ao custo de sua própria passagem. Ao ser questionada sobre sua decisão, Leah explicou: “Os comissários me olharam como se eu estivesse louca e disseram: ‘Mas é muita coisa, teremos que contar todos eles’. Eu disse: ‘Por favor, contem os pacotes e eu vou pagar por todos, já que vocês não me deram escolha'”.

Apesar da situação constrangedora, Leah afirmou que planeja procurar a companhia aérea para solicitar um reembolso. A Eurowings, em resposta, compartilhou uma declaração em seu site, alertando que não pode garantir a ausência de amendoins em suas refeições, ressaltando as possíveis fontes de exposição durante o voo.

Enquanto a companhia justificou sua posição, um porta-voz da Eurowings expressou pesar pelo incidente e afirmou que a equipe de bordo tinha tentado encontrar uma solução alternativa para a situação. Segundo o porta-voz, o chefe de cabine discutiu o problema com os passageiros próximos a Leah, oferecendo alternativas. Inicialmente, Leah concordou, mas, posteriormente, optou por comprar os pacotes.