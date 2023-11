Mulher com dois úteros tem gravidez dupla nos EUA

A mulher já é mãe de três crianças com idades de 7, 4 e 2 anos, foi surpreendida com a notícia da gravidez múltipla

Kelsey Hatcher, residente do Alabama, EUA, está vivenciando uma gravidez única, já que foi confirmado que ela está esperando duas meninas, uma em cada um de seus dois úteros, conforme reportado pela NBC WVTM13.

Kelsey e seu marido, Caleb, que já são pais de três crianças com idades de 7, 4 e 2 anos, foram surpreendidos com a notícia da gravidez múltipla. “Eu disse: ‘Bem, há dois deles aí.’ E [meu marido] disse: ‘Você está mentindo.’ Eu disse: ‘Não, não estou'”, compartilhou Kelsey com a imprensa local. A previsão para o nascimento das duas novas integrantes da família está marcada para o dia de Natal deste ano.

A obstetra e ginecologista Shweta Patel, especializada no assunto, considerou o caso “muito, muito raro” e destacou que profissionais da área podem passar suas carreiras sem encontrar situações semelhantes.

Embora mulheres com útero duplo geralmente tenham gestações bem-sucedidas, Patel também alertou para a maior probabilidade de aborto espontâneo ou parto prematuro nesses casos. A peculiaridade do caso de Kelsey reside no fato de que seus úteros podem contrair em momentos distintos, possibilitando que ela dê à luz cada filha com horas ou até mesmo dias de intervalo, acrescentou a especialista.