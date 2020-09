Mulher com doença psiquiátrica é estuprada e morta em Alto Paraíso-GO

PUBLICIDADE

Uma mulher, identificada como Oigna Rodrigues da Silva, 43 anos, foi brutalmente estuprada e assassinada em Alto Paraíso-GO. A vítima foi diagnosticada com uma doença psiquiátrica e era acompanhada por uma equipe da Secretaria de Assistência Social e do CRAS há 12 anos, segundo a prefeitura.

O crime ocorreu na quarta-feira (16), na cidade que é conhecida como um dos pontos turísticos mais visitados por brasilienses. A vítima foi encontrada em casa, por uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) e encaminhada até uma unidade de saúde. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Oigna veio a óbito na manhã dessa quinta-feira (17).

Em nota, o prefeito de Alto Paraíso demonstrou repúdio ao caso de violência e informou que a Polícia Civil de Goiás realizará uma investigação rigorosa do crime. A vítima era bastante conhecida na cidade.

Nas redes sociais, um coletivo de mulheres da cidade cobra que as autoridades tomem providências acerca do caso, já que nenhum suspeito foi encontrado.

Por meio da internet, as mulheres de Alto Paraíso foram convidadas a comparecer na Praça do Canãa, onde será realizada a Marcha Justiça por Oigna, nesta sexta-feira, às 17h. As mulheres foram orientadas a usarem roupas pretas e levarem velas.

Uma outra marcha está marcada para acontecer na segunda-feira (21), em frente à Prefeitura Municipal de Alto Paraíso, às 10h.