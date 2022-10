Mulher com deficiência é estuprada por ex-companheiro da mãe

O ex-companheiro da mãe dela foi preso no dia seguinte, suspeito do crime, depois que os vizinhos da vítima tentaram linchá-lo

Uma mulher de 26 anos com deficiência auditiva e intelectual foi vítima de estupro no último domingo (23), na cidade de Picos, no Piauí.

Segundo a delegada Francineide Fontes, da Delegacia da Mulher de Picos, a irmã da vítima chegou em casa no domingo (23), a encontrou sangrando e levou ela até a Delegacia da Mulher para registrar a denúncia.

O crime aconteceu dentro da casa da vítima. A jovem sofreu ferimentos graves e perdeu bastante sangue, a ponto de precisar de uma transfusão. Ela está internada desde domingo no Hospital Regional Justino Luz. Nesta terça-feira (25) ela deve passar por procedimento cirúrgico.

No dia seguinte ao crime, segunda-feira (24), o suspeito sofreu uma tentativa de linchamento por parte de vizinhos da vítima, e foi internado no mesmo hospital. Nessa situação, ele foi preso pela Polícia Civil.

“Trata-se de um familiar que foi casado por 20 anos com a mãe da vítima. Isso gerou essa revolta nos vizinhos, da família, segundo narrou a irmã da vitima”, contou a delegada Francineide.