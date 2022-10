Confiança da construção cai 0,8 ponto em outubro, informa a FGV

O resultado foi influenciado principalmente pela piora da confiança dos empresários da construção brasileiros em relação ao futuro

O Índice de Confiança da Construção (ICST), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apresentou queda de 0,8 ponto em outubro, na comparação com setembro. Com o resultado, o indicador recuou para 100,9 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. Apesar da retração, o ICST se mantém acima do nível neutro (100 pontos).

O resultado foi influenciado principalmente pela piora da confiança dos empresários da construção brasileiros em relação ao futuro. O Índice de Expectativas recuou 2,5 pontos e chegou a 103,2 pontos, devido principalmente à queda do componente que avalia a demanda prevista.

O Índice de Situação Atual, que mede a confiança do empresariado da construção no presente, por outro lado, cresceu 0,9 ponto e chegou a 98,6 pontos, o maior nível desde dezembro de 2013 (99,1 pontos).

A alta da confiança no presente foi puxada pela percepção sobre o volume da carteira de contratos.

O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) da Construção caiu 0,9 ponto percentual, para 77,1%.

Com informações da Agência Brasil