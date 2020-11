Mulher com cirrose hepática luta por tratamento após retirar 25 litros de líquido do corpo

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 53 anos, passou por um tratamento para retirar 25 litros de líquido que estava retido em seu abdômen. Maria Aparecida Bonfim do Nascimento foi diagnosticada com cirrose hepática e, devido a uma complicação causada pela doença, ela ainda busca por um tratamento eficaz para que o líquido não volte a aumentar. Ela sofre com a doença há cinco anos e o inchaço causado pelo líquido retido se chama ascite.

De acordo com a família de Maria Aparecida, a mulher sofre com dores abdominais e problema para respirar por causa do inchaço causado pela doença. Desde setembro a família lutava para conseguir um tratamento. Neste mês, a mulher conseguiu realizar o procedimento durante os 11 dias em que ficou internada e retirou um total de 25 litros do líquido que estava represado em seu corpo.

A retirada, no entanto, é eficaz apenas em um curto prazo e Maria Aparecida precisa de um tratamento mais eficaz para que a barriga não volte a inchar. O esposo dela, Clayton Nascimento, relatou ao Portal G1 que a mulher precisa de um transplante.

“Ela precisa de um transplante urgente, já que está com 52 anos. A gente está batalhando, dando todo apoio. Ela não quer morrer, quer viver.”

Segundo a família, Maria irá passa por exames para descobrir qual tratamento será mais adequado.