Mulher com câncer vai de maca em agência do INSS para conseguir aposentadoria

O caso aconteceu no bairro da Jatiúca, em Maceió, nesta terça-feira (10)

Késia Ferreira, de 26 anos, diagnosticada com câncer no cérebro e acamada, foi levada de maca em uma ambulância para fazer a perícia médica em uma agência do INSS.

A mulher precisava fazer a perícia médica para garantir a aposentadoria. A mãe dela compareceu à agência com uma procuração assinada pela filha, mas o documento não foi aceito pelo órgão, que exigiu a presença de Késia, segundo a mãe.

Késia pagou R$ 250 pelo transporte na ambulância. Ao chegar na agência, estava lotada e a mulher teve que esperar na maca para entrar. Ela foi atendida e a perícia, aprovada. Em seguida, foi levada de volta para casa na ambulância.

A mulher recebeu o diagnóstico da doença há dois anos. Desde então, ela precisa de tratamento e medicamentos de uso controlado. A mãe disse que não tem renda, vive da ajuda de parentes e também está com dificuldades para conseguir os remédios na rede pública de saúde.