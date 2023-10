Saiba em 5 passos o que fazer se o seu filho falar sobre pensamentos de autoextermínio

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o suicídio é a quarta causa de morte mais recorrente entre pessoas de 15 a 29 anos

No Brasil, o número de suicídios de jovens cresceu nos últimos anos. Segundo o Ministério da Saúde, de 2016 para 2021, a taxa de mortalidade por cem mil pessoas relacionada ao autoextermínio aumentou 45% na faixa de 10 a 14 anos e 49,3% na de 15 a 19 anos, contra 17,8% na população em geral.

Também não se trata de um desafio exclusivamente brasileiro. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o suicídio é a quarta causa de morte mais recorrente entre pessoas de 15 a 29 anos.

A psicóloga Mônica Falcão Caldas, diretora geral da Rede de Saúde Mental Verse, em Brasília, explica que a depressão é como perder a si mesmo no caminho.

“Em meu consultório, é comum ouvir as pessoas dizendo: antes eu era diferente, eu trabalhava com alegria, saía com amigos, tinha planos e sonhos. Agora, tudo parece sem sentido, sem cor. A depressão é isso. É você se olhar no espelho e não se reconhecer mais. É você olhar para o futuro e não conseguir enxergar nada e nenhum sentido para estar lá. É sentir uma tristeza e angústia que surgem do nada”, explica Mônica Caldas.

A especialista em saúde mental elencou cinco pontos importantes de atenção, caso o seu filho fale sobre pensamentos de autoextermínio.

1). Não espere. Procure ajuda profissional de forma imediata. A sua ação será um grande gesto de amor.

2). Pesquise um local que tenha uma equipe multidisciplinar, de preferência com especialistas em adolescentes.

3). Se o adolescente ficar internado no hospital de saúde mental, terá direito a ter um acompanhante 24h, durante todo o período de tratamento. Verifique se o seu convênio oferece esta cobertura.

4). É muito variável o tempo de tratamento, não havendo, portanto, uma regra. Na Verse, hospital de saúde mental, os adolescentes recebem alta médica e ficam aptos a voltar às suas atividades normais em 4 a 6 semanas.

5). Não tenha medo. Não se sinta culpado por internar seu filho. A impulsividade neste período é enorme, pois uma região do cérebro, chamada de córtex orbitofrontal, ainda não está totalmente desenvolvida. Os adolescentes, desta forma, muitas vezes, não conseguem medir as consequências dos seus atos.

Se precisar, peça ajuda no Centro de Valorização da Vida (CVV), disponível 24 horas pelo telefone 188. Em caso de emergência médica, chame o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo 192.