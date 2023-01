Mulher cai em golpe após acreditar que marido foi preso ao participar dos atos terroristas em Brasília

A idosa acreditou que o marido, que viajou para participar de atos terroristas em Brasília, teria sido preso no domingo (8)

Uma mulher, de 66 anos, perdeu R$ 1.636,00 depois de cair em um golpe de pagamento de fiança ao receber a ligação de um suposto delegado da Polícia Federal, na tarde de segunda-feira (9), em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o marido da vítima viajou com um grupo de bolsonaristas radicais para participar dos ataques às sedes dos 3 Poderes, em Brasília. No fim da tarde desta segunda-feira (9), a mulher recebeu ligação de um homem que se apresentou como delegado da Polícia Federal.

O falso delegado da PF informou que o marido da vítima estava preso em Brasília e era necessário pagar fiança. Assustada, a mulher disse que acreditou após ver a repercussão dos atos radicais.

Para a soltura do marido, a mulher realizou uma transferência via Pix no valor de R$ 1,5 mil. Em seguida, o golpista pediu mais dinheiro para que o homem fosse solto, mas como ela já não tinha a quantia, pediu para a filha fazer. A jovem, de 21 anos, também conversou com o suposto delegado e acabou transferindo R$ 136 para a conta do ladrão.

Horas depois, após conseguir contato com o marido, a mulher percebeu que havia caído em um golpe. A idosa procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro para registrar a ocorrência, onde o caso foi registrado como estelionato.

Segundo o registro policial, as vítimas vão apresentar os comprovantes de transferências. Até o momento ninguém foi identificado ou o dinheiro recuperado.