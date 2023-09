Mulher aproveita forte calor e frita ovo com uma frigideira na calçada em Anápolis

Enquanto isso, na capital, Goiânia, foi possível testemunhar o derretimento de uma fatia de queijo quando colocada diretamente no asfalto quente

Uma onda de calor intensa que assolou o estado de Goiás na última semana pegou os moradores de surpresa com temperaturas extremamente elevadas. Em Anápolis, localizada a 55 quilômetros de Goiânia, um morador realizou um feito inusitado ao fritar um ovo usando apenas uma frigideira exposta ao sol.

Na quarta-feira (20), Goiânia registrou uma temperatura máxima de 38,3°C, acompanhada de uma umidade extremamente baixa, com apenas 14%, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão classificou a capital como uma zona de perigo devido à combinação de altas temperaturas e baixa umidade.

A previsão para esta sexta-feira (22) é que a capital alcance até 36ºC, enquanto Anápolis deve registrar até 34ºC.

Elizabeth Alves, meteorologista do Inmet, explica que quando as temperaturas superam 5 graus a mais do que a média normal por mais de 5 dias consecutivos, é emitido um alerta. Isso é feito especialmente para chamar a atenção para os públicos mais vulneráveis, como crianças e idosos.

Com a onda de calor que afeta várias regiões do país, Goiás figura entre os nove estados em alerta de grande perigo, e essa situação se estende até o próximo domingo (24). O alerta vermelho é acionado quando as condições meteorológicas alcançam uma intensidade excepcional.

De acordo com o Inmet, há a possibilidade de que um novo recorde de temperatura para a capital seja estabelecido neste ano no próximo sábado (23), quando os termômetros podem atingir a marca de 40°C, o que destaca a necessidade de precauções adicionais em meio a esse calor extremo.