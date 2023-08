Mulher agride criança de 11 anos em condomínio de MT

A vítima brincava em uma quadra com outras crianças, quando uma mulher se aproxima e dá um tapa em seu rosto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma mulher de 29 anos agride uma criança de 11 anos, em um condomínio residencial de Cuiabá.

A vítima brincava em uma quadra com outras crianças, quando uma mulher se aproxima e dá um tapa em seu rosto. O caso foi registrado na tarde de domingo (13).

Houve um desentendimento entre crianças que estavam na quadra e no espaço gourmet do condomínio, segundo a Polícia Civil. A suspeita estava no local como visitante.

Após a agressão, a criança foi procurar ajuda com a mãe. Ainda conforme informações da polícia, a agressora procurou a família da criança e fez ameaças.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos pais da vítima. A Polícia Civil investiga a ocorrência.